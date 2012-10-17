Реализацией программы «Доступное жилье» отныне будет заниматься спецагентство

Реализацией национальной программы «Доступное жилье» будет заниматься специальное агентство в рамках Министерства инфраструктуры

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге в Кабинете министров вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Борис Колесников.

«Хочу сказать, что появившаяся информация о закрытии программы («Доступное жилье» - УНИАН) не соответствует действительности», - сказал Б.Колесников.

Он пояснил, что единственным мнением в структуре реализации этой программы является то, что будет создано новое национальное агентство в рамках Министерства инфраструктуры.

Это агентство будет включать в себя, прежде всего, «Доступное жилье», подготовку Чемпионата Европы по баскетболу 2015 года и подготовку к заявке на право проведения в Украине зимних Олимпийских игр 2022 года. «Указ уже на подписании (у Президента – УНИАН). Я думаю, сегодня-завтра он будет подписан», - подчеркнул Б.Колесников.

Как сообщалось, директор Департамента национальных и инвестиционных проектов Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Юрий Гусев сказал «Комментариям», сто в ближайшее время Госагентство объявит об окончании работ и закрытии национального проекта «Доступное жилье».