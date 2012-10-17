Кабмин разработал новую программу ипотечного лизинга - под 3% годовых для населения

Кабинет министров Украины планирует в конце ноября 2012 года рассмотреть проект финансового ипотечного лизинга под 3% годовых для населения.

Как передает корреспондентов УНИАН, об этом на брифинге сообщил вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Борис Колесников.

Он отметил, что Мининфраструктуры намерено предложить Кабмину рассмотреть реализацию этой программы на всей территории Украины, в рамках которой потребитель напрямую заключает договор с банком.

В частности, Б.Колесников подчеркнул, что данная программа в корне отличается от панельного домостроения советского времени, когда на всей территории страны строились дома одного типа, без учета климатических условий. По словам министра, европейские проекты панельного домостроения отличаются тем, что конструкции являются стандартными для всех климатических условий, а материалы подбираются в зависимости от условий климата.

«То, что происходит сейчас, максимально отличается от того, что было, когда банк дает кредит под 16%, потом государство компенсирует, и надо в каждый бюджет, каждого года это закладывать. Это у любого нормального человека вызывает сомнения. Здесь прямой договор под 3%, и чтобы не менялось - вы все равно будете платить из расчета 3%. Это главное отличие», - сказал Б.Колесников, отметив, что эту программу будет реализовывать «Ощадбанк».

Б.Колесников сообщил, что для реализации этого проекта уже привлечены 5 финских архитектурных бюро.

Вице-премьер прогнозирует, что стоимость такого жилья будет в пределах 6 тысяч гривень за 1 квадратный метр. При этом Б.Колесников отметил, что все дома будут сдаваться с внутренней отделкой и будут обеспечены сантехникой и кухонными комплектами.

По словам вице-премьера, первая стройка таких домов может начаться в городах-милионниках уже в мае-июне 2013 года. «Это не программа, это новый рынок, который мы открываем, и на этот рынок государство будет выходить с серьезными интервенциями», - отметил Б.Колесников.

Также, по его словам, государство будет выступать заказчиком жилья в рамках этой программы для социальных работников и военных. А главным отличием проекта будет тот факт, что покупатель, который получит данный финансовый ипотечный лизинг, не будет стоять в очереди на квартиру.