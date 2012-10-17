Азаров передумал: на реконструкцию Бортнической станции нужно не 100 млн, а 3,5 млрд грн

Премьер-министр Украины Николай Азаров оценивает стоимость реконструкции Бортнической станции аэрации в 3,5 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам после церемонии открытия автомобильной дороги от железнодорожной платформы «Левый берег» до Харьковского путепровода в Киеве.

«Вот Бортничи - надо наконец эту вонючую проблему решать. Это стоит 3,5 млрд грн. Это бюджет средней области Украины», - сказал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, 17 июля т.г. Н. Азаров заявил, что для реконструкции Бортнической станции аэрации необходимо 100 млн грн. «За два года разработана проектно-экспертная документация, проведены экспериментальные работы. Частично уже станцию начали реконструировать. И я думаю, что в ближайшие несколько лет нужно 100 млн грн, но мы закончим с реконструкцией Бортничей. Реконструкция практически решит проблему не очень хорошего запаха в том микрорайоне, который находится рядом, и решит вопрос расширения строительства», - сказал он.

Кабинет министров Украины постановлением №933 от 3 октября разрешил Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства выделить 14,5 млн грн на изготовление проектно-сметной документации для Бортнической станции аэрации в Киеве.