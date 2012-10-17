ЕБРР призвал правительство сделать субсидии по ЖКХ адресными

Европейский банк реконструкции и развития призвал украинские власти отказаться от механизма тотального субсидирования населения посредством заниженных тарифов и акцентировать внимание на адресной помощи тем, кто в ней действительно нуждается.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор ЕБРР в Украине Андре Куусвек во время заседания Комитета по экономическим реформам.

«В ЖКГ и газовой отрасли необходимо совершенство механизмов предоставления субсидий. Нужно акцентировать внимание на адресной помощи малоимущим и отказаться от субсидирования всех и каждого посредством заниженных тарифов. Тарифы должны отражать себестоимость. Без этого невозможно развитие данных отраслей», - подчеркнул А.Куусвек.

Как сообщал УНИАН, в начале этой недели крупнейший кредитор Украины - Международный валютный фонд - в очередной раз обратил внимание украинских властей на неэффективность политики поддержания искусственно заниженных цен на газ и тепло для населения, предложив повысить тарифы с одновременным увеличением адресной помощи малоимущим. Эксперты МВФ отмечали, что практика продажи газа по заниженным ценам приводит к разбалансировке финансового состояния государственного энергохолдинга «Нафтогаз Украины», который 2011 год завершил с расходами в размере 135 млрд грн при доходах в 114 млрд грн.

Однако вице-премьер Сергей Тигипко в комментарии УНИАН заявил, что правительство Украины не готово прислушаться к рекомендациям Международного валютного фонда

ЕБРР – крупнейшего финансового инвестора в Украине.

По состоянию на октябрь 2012 г. Банк взял на себя обязательства относительно предоставления более 8 млрд евро (10 млрд долларов) в рамках 320 проектов. Как подчеркивал А.Куусвек, ЕБРР готов сохранить уровень финансирования проектов в Украине в размере 1 млрд евро в год при условии проведения в стране системных реформ и улучшения инвестиционного климата.