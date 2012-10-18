Японцы заинтересовались реконструкцией Бортнической станции аэрации

Представители японской компании заявили о намерении присоединиться к реализации проекта реконструкции киевской Бортнической станции аэрации.

Как сообщает пресс-служба ПАО «Киевводоканал», 16 октября руководство общества встретилось с представителями японской компании для обсуждения вопросов сотрудничества, в частности, поиска оптимальных путей реконструкции БСА и возможного содействия в привлечении инвестиций на реализацию проекта.

На встрече отмечалось, что проблема номер один, которую определили специалисты «Киевводоканала» - качественная очистка сточных вод.

“На Бортнической станции аэрации действует схема, которая на сегодняшний день морально и технически устарела. Если очистительные сооружения, изношенность которых составляет около 70%, срочно не реконструировать, Киевводоканал не сможет гарантировать очистку сточных вод до нормативных показателей и экологически безопасную работу станции в целом”, - сказал председатель правления ПАО “АК “Киевводоканал” Валерий Ченчевый.

Нагрузка на три блока очистки станции сейчас распределена неравномерно. Две трети сооружений первого блока вообще выведены из эксплуатации.

Из-за изношенности двигателей насосных станций и действующей схемы аэрации работа БСА слишком энергоемкая - 350 МВт в сутки. По подсчетам общества, только за счет применения нового оборудования затраты станции на электроэнергию уменьшатся на 30%.

Вторая, не менее важная, проблема заключается в том, что технологической схемой станции не предусмотрены обработка и утилизация осадка, который остается после очистки сточных вод. Весь осадок транспортируется на иловые поля, которые сегодня переполнены. Фактический объем осадка, который находится на полях, уже в три раза превышает проектные. Дальнейшее расширение карт иловых полей, которые занимают площадь в 280 га, невозможно.

Кроме того, отмечалось, что вблизи зоны иловых полей проживает около 50 тыс. населения, и сегодня существует проблема дезодорации воздуха, которую необходимо решить в комплексном проекте реконструкции станции.

На встрече представители «Киевводоканала» также рассказали об ориентировочном плане поэтапного ведения реконструкции.

Представители японской компании в свою очередь заверили, что осознают важность реализации проекта, и намерены обязательно присоединиться к разрешению этой проблемы и посодействовать в решении финансовых вопросов.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай Азаров оценивает стоимость реконструкции Бортнической станции аэрации в 3,5 млрд грн.