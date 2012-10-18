В Украине только 35% жилых домов оснащены приборами учета тепла

По состоянию на 2 октября 2012 г., в Украине жилые дома с централизованным теплоснабжением оснащены приборами коммерческого учета и регулирования тепловой энергии в среднем на 35%.

Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг.

В частности, по данным областных государственных администраций, показатели оснащенности ниже среднего по стране имеют Тернопольская область - 7,22%, Севастополь - 13,16%, Луганская - 15,32%, Харьковская - 16,23%, Полтавская - 19,14%, Житомирская - 19,69%, Ривненская - 20,77%, Волынская - 22,34%, Черновицкая - 26,82%, Черкасская области - 30,28%, г. Киев - 32,06%, Черниговская - 33,07% и Херсонская - 33,24% области .

Показатели оснащенности более 50% имеют только Винницкая - 71,38%, Кировоградская - 63,19%, Львовская - 58,87%, Ивано-Франковская - 58,66% области.

При этом предприятия коммунальной теплоэнергетики оборудованы средствами учета фактического отпуска тепловой энергии в среднем на 82%, что на 12% больше, чем на конец второго квартала т.г.

Показатели оснащенности ниже среднего по стране имеют города Севастополь - 16,67%, Киев - 25,62%, Киевская - 39,49%, Черновицкая - 46,39% области, АР Крым - 65,62%, Луганская - 76,89% , Черниговская - 78,44%, Сумская - 80,15%, и Черкасская - 80,77% области.

Полностью оснащены приборами учета тепла предприятия коммунальной теплоэнергетики в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Ривненской и Харьковской областях.

Показатели оснащенности более 90% имеют Хмельницкая - 98,11%, Херсонская - 96,00%, Ивано-Франковская - 95,60%, Житомирская - 93,92%, Тернопольская - 93,67% и Полтавская - 93,13% области .