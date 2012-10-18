Отопительный сезон в Киеве будет контролировать группа быстрого реагирования

Отопительный сезон будет контролировать группа быстрого реагирования, которая была создана столичной властью для оперативного реагирования на аварийные ситуации, которые возникают на объектах жизнедеятельности города.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

В пресс-службе напомнили, что в прошлом году группа быстрого реагирования доказала эффективность своей работы. Специалистам удалось выполнить задание председателя КГГА Александра Попова – они сократили время ликвидации аварий от двух суток до десяти часов.

«Сегодня не все ОСМД и ЖСК отапливаются, однако подключение к централизованному отоплению осуществляется согласно их заявкам. В случае возникновения повреждения на теплосетях аварийные службы ликвидируют их на протяжении суток», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на днях первый заместитель председателя КГГА Александр Мазурчак продемонстрировал работу мониторинговой системы, которая дает возможность контролировать ликвидацию аварийных ситуаций, графики выполнения плановых ремонтных работ, а также стабильность прохождения отопительного сезона.

В пресс-службе сообщили, что в случае отсутствия отопления, киевляне могут обратиться в главную диспетчерскую по телефону: 15-57, call-центр Киевской городской государственной администрации: 15-51 или в ПАО «Киевэнерго»: 15-88.