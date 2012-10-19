В Беличанском лесу незаконно возводят уже пятый дом – депутат Киевсовета

На территории Беличанского леса возле поселка Гостомель незаконно возводят уже пятый дом.

Об этом сообщил председатель постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам экологической политики, председатель депутатской фракции «Республика Киев» Денис Москаль, информирует пресс-служба «Республики Киев».

По информации Д.Москаля, в Беличанском лесу возле поселка Гостомель уже построили два дома, на двух участках продолжаются строительные работы, а на днях началось строительство еще одного – уже пятого дома.

«Самое плохое в этой ситуации то, что этих дельцов, которые цинично и нагло уничтожают лес, не могут остановить правоохранительные органы. Милиция систематически не видит состава преступления в действиях лиц, которые застраивают лес и самовольно вырубают 70-80-летние сосны», - отметил Д.Москаль.

Депутат подчеркнул, что уничтожение Беличанского леса, который является территорией г. Киева, происходит с разрешения Гостомельского поселкового совета.

«Гостомельский поселковый совет, игнорируя нормы законодательства и здравый смысл, раздал в собственность более 12 гектаров киевского леса. Сейчас на этих участках активно ведется строительство. Если не остановить строительные работы сейчас, то через год от этого леса может вообще ничего не остаться», - отметил Д.Москаль.

По его информации, прокуратура подала в суд 17 исков относительно отмены незаконных решений Гостомельского поселкового совета об отводе земельных участков на территории киевского леса. Однако эти дела передаются из Святошинского районного суда г. Киева в Ирпенский городской суд Киевской области.

«Это еще один правовой парадокс, когда все дела о незаконном дерибане Гостомельским поселковым советом киевского леса передают на рассмотрение в Ирпенский суд. Очевидно, что Ирпенский суд не станет защищать интересы киевлян. Убежден, что в ситуацию вокруг уничтожения Беличанского леса должны вмешаться Генеральная прокуратура и высшие должностные лица государства», - сказал Д.Москаль.

Политик напомнил, что, начиная с апреля текущего года, на территории КП «Святошинское лесопарковое хозяйство» возле поселка Гостомель начались самовольные вырубки деревьев и обустройство строительных площадок. Все эти земельные участки на территории столичного леса, на которых началось строительство, были незаконно отведены гражданам в собственность Гостомельским поселковым советом.