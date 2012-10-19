Нацкомуслуг утвердила правила присоединения объектов к тепловым сетям

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг (Нацкомуслуг), 19 октября утвердила «Правила присоединения к тепловым сетям», сообщили УНИАН в пресс-службе регулятора.

В комиссии отметили, что до сегодняшнего дня отношения между собственниками тепловых сетей и юридическими или физическими лицами, которые хотели присоединиться к этим сетям, оставались неурегулированными. Отсутствовали порядок и правила приема построенных объектов и оборудования к уже существующим сетям.

Принятые комиссией правила устанавливают единую процедуру присоединения к тепловым сетям законченных строительством, реконструированных, технически переоснащенных теплоиспользуемых установок. Также документ предусматривает типовую форму договора о присоединении к сетям.

Согласно новым правилам, присоединение к тепловым сетям будет осуществляться владельцем сетей и заказчиком на основании типового договора. В договоре обязательно должны быть предусмотрены обязательства собственника по присоединению объекта и обязательства заказчика по подготовке объекта к присоединению и оплате за присоединение.

Для присоединения к тепловым сетям заказчик должен написать заявление, получить техусловия на присоединение, заключить договор о присоединении объекта к тепловым сетям. Также заказчик обязан разработать и согласовать проектную документацию для присоединения объектов к тепловым сетям, оплатить стоимость присоединения, получить акт о готовности объекта к присоединению.

По данным регулятора, сейчас «Правила присоединения к тепловым сетям» находятся на государственной регистрации в Министерстве юстиции, после чего они вступят в силу.

Справка УНИАН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, - государственный коллегиальный орган, созданный 23 ноября 2011 г. Задача комиссии - регулирование и лицензирование деятельности в сфере генерации, транспортировки и поставки тепла, водоснабжения и водоотвода.

Под контролем комиссии находятся 134 предприятия водоснабжения и водоотвода (около 89% рынка воды) и около 298 предприятий теплоэнергетики (около 96% рынка тепла).