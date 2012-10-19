В Украине уменьшился объем субсидий на оплату ЖКУ

В январе-сентябре 2012 года жителям Украины были назначены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 85,7 млн грн, что на 20,9 млн грн (на 19,6%) меньше, чем за аналогичный период 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, из общей суммы в городской местности субсидии назначены в размере 79 млн грн, в сельской – 6,7 млн грн.

Субсидии на возмещение расходов на оплату ЖКУ в январе-сентябре 2012 года были назначены 745,5 тыс. семей (96,6% от общего количества семей, обратившихся за субсидиями), из них в городской местности – 581,1 тыс., в сельской – 164,4 тыс. По сравнению с январем-сентябрем 2011 года количество семей, которым были назначены субсидии, уменьшилось на 169,4 тыс., или на 18,5%.

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в сентябре т.г. увеличился по сравнению с сентябрем 2011 года на 26% – до 65,9 грн.

Среди регионов наибольший размер назначенных субсидий зафиксирован в Киеве, Полтавской и Донецкой областях (160-123,7 грн), наименьший – в Винницкой, Тернопольской и Херсонской областях (12,7-13,2 грн соответственно).

Справка УНИАН. В 2011 году жителям Украины были назначены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 318 млн грн, что на 80,6 млн грн больше, чем в 2010 году.