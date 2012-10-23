Колесников планирует строить олимпийские объекты в Карпатах за счет инвесторов

Строительство олимпийской деревни в Карпатах должно осуществляться за счет частных инвесторов, а государство должно обеспечить для олимпийских объектов всю необходимую транспортную инфраструктуру.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, об этом заявил вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Украины Борис Колесников 22 октября в эфире телеканала «Донбасс».

«Мы хотели бы, чтобы бизнес участвовал - все отели, олимпийскую деревню должен построить бизнес. Роль государства в Карпатской олимпиаде - это автомобильные и железные дороги в горный район - то, что останется для государства навсегда», - сказал он.

Б.Колесников также отметил, что для того, «чтобы получить право проведения зимней олимпиады в Украине, через два года у нас должен быть максимальный набор аргументов».

Напомним, рассмотрение заявок на право проведения зимней Олимпиады 2022 года состоится в 2014 году.

Ранее во время брифинга в Кабинете Министров Украины, Б.Колесников отмечал, что в рамках подготовки Украины к участию в отборе претендентов на проведение Олимпиады-2022 Мининфраструктуры планирует построить две дороги в направлении олимпийских поселков, где будут проходить соревнования.