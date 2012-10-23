В Варшаве жилье подешевело на 20%

Варшава. Средняя цена 1 кв. м нового жилья в Варшаве в третьем квартале 2012 года, по сравнению со вторым кварталом, снизилась на 450 долларов (на 20%) - до около 2,1 тыс. долл. (1 USD = 3,1 PLN).

Об этом свидетельствуют данные польской исследовательской компании REAS, которыми располагает УНИАН.

Аналитики REAS написали, что на конец сентября в шести крупнейших городах Польши продавалось 55,7 тыс. жилых объектов в новых домах, 76% из которых находятся на стадии строительства.

За последние 12 месяцев девелоперам удалось продать 29,6 тыс. квартир, что на 1% меньше, чем за предыдущий аналогичный период.

Количество договоров купли-продажи в третьем квартале 2012 г. по сравнению с предыдущим в Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Труймясте (Гданьск, Гдыня, Сопот), Познани и Лодзи сократилось на 7% - до 7,1 тыс.

На конец прошлого месяца в польской столице продавалось 4,7 тыс. новых квартир.

В тоже время аналитики заметили, что в третьем квартале девелоперы в этих городах выставили на продажу около 6,4 тыс. квартир, что вдвое меньше, чем в предыдущем квартале, и меньше всего, начиная с третьего квартала 2009 года.

Как сообщал УНИАН, в августе польские компании Open Finance и Home Broker сообщили о снижении за последние 12 месяцев средних цен на недвижимость в Польше на 11%.

В конце 2011 года аналитики крупнейшего польского банка и игрока на рынке жилищных кредитов - PKO BP не исключали возможности падения цены на недвижимость в Польше в ближайшие два года - в случае ухудшения экономической ситуации в Евросоюзе - еще на треть.

Cправка УНИАН. Недвижимость в Польше на фоне растущих доходов поляков и развития кредитования стремительно дорожала до начала кризиса 2008 года, после чего начала постепенно дешеветь.