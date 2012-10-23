Торговый центр Ocean Plaza создаст в Киеве четыре тысячи новых рабочих мест - Азаров

Введение в эксплуатацию нового торгового центра Ocean Plaza позволит создать в столице Украины 4 тысячи новых рабочих мест, заявил во вторник премьер-министр Украины Николай Азаров во время посещения центра.

По словам главы правительства, на строительство Ocean Plaza частные инвесторы направили 200 млн долларов.

Как сообщила пресс-служба правительства, премьер-министр во вторник обсудил с представителями местных властей и строительных организаций вопрос о реализации проектов по развитию социальной инфраструктуры в Киеве, а также перспективы строительства путепроводов, транспортных развязок, мостов.

По словам Азарова, в 2013 году на капитальное строительство во всех регионах Украины из различных источников будет направлено около 100 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на конец сентября консалтинговая компания UTG сдала в аренду 98% площадей столичного торгово-развлекательного центра Ocean Plaza.

Первая очередь ТРЦ запланирована к открытию в ноябре 2012 года.

Строительство ТРЦ Ocean Plaza ведется на пересечении ул. Антоновича и Красноармейского переулка в Киеве. Общая площадь первой очереди ТРЦ составит 165 тыс. кв. м.

Общая площадь трех очередей ТРЦ составит 235 тыс. кв. м.

Девелоперами проекта выступают компании UDP и «К.А.Н. Девелопмент», управляющей компанией – «ТПС», генеральным подрядчиком — «К.А.Н. Строй», эксклюзивным брокером проекта - компания UTG («Украинская Торговая Гильдия»).

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