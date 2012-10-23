В Украине подключены к теплу 75,5% жилых домов

В Украине по состоянию на 23 октября подключены к теплоснабжению 75,5% жилых домов, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

По данным областных государственных администраций, в стране запущены в работу 87% котельных, подключены к теплоснабжению 89% детских и 88% учебных, а также более 86% медицинских учреждений. За прошедшие сутки введено в работу 774 котельных, к теплоснабжению подключено 1805 жилых домов и 1838 объектов социальной сферы.

В частности, в Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Ривненской, Сумской и Черниговской областях включены в работу все 100% котельных, тепло получают все 100% жилых домов и объектов социальной сферы.

При этом показатели подключения к теплу на уровне 98 - 100% имеют Винницкая, Житомирская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская области, а также Киев (не подключены 2 котельные, 111 жилых домов и 4 больницы).

Кроме того, все объекты социальной сферы обогреваются в Ивано-Франковской, Киевской, Львовской (за исключением 32 учебных заведений) и Хмельницкой (за исключением 1 дошкольного учреждения и 1 школы) областях.

Из-за теплой погоды пока не начинался обогрев на юге Украины - в Запорожской, Одесской, Херсонской областях, а также в АР Крым и Севастополе. Однако системы заполнены теплоносителем и готовы к подаче тепла в любой момент, сообщили в Минрегионе.

Как сообщал УНИАН, на 22 октября в Украине подключено к теплоснабжению 74,2% жилых домов, запущены в работу 83,9% котельных, подключены к теплоснабжению 85% детских и учебных, а также более 80% медицинских учреждений.