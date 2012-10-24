В Киеве демонтировали около 300 незаконно установленных МАФов

В Киеве в течение октября демонтировано около 300 незаконно установленных малых архитектурных форм (МАФ)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В частности, как говорится в сообщении, сейчас демонтажные бригады коммунального предприятия «Киевблагоустройство» освобождают от МАФов станцию метро «Черниговская». Уже демонтировано 11 временных сооружений. Всего демонтажу подлежит 12 временных сооружений и 35 МАФов, которые составляли торговый ряд.

Как отмечают в КГГА, станция метро «Черниговская» является одной из наиболее многолюдных станций, а указанные временные сооружения, которые были установлены с нарушением Правил благоустройства Киева, мешали проходу к станции и создавали опасность для людей. Кроме того, малые архитектурные формы были размещены над самой дорогой, что могло привести к аварийной ситуации, сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, недавно начальник Главного управления контроля за благоустройством Сергей Садовой заявил, что по результатам проверки наличия разрешительной документации у владельцев временных сооружений выяснилось, что около 4,5 тыс. МАФов не имеют необходимой документации и подлежат демонтажу.