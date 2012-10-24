Государственное ипотечное учреждение сократило прибыль на 86,4%

Государственное ипотечное учреждение в январе-сентябре 2012 года сократило чистую прибыль на 86,4% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 2,585 млн грн.

Об этом говорится в сообщении учреждения в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Согласно отчету компании, за 9 месяцев т.г. доход от реализации услуг вырос на 22,2% — до 181,165 млн грн.

Уставный капитал учреждения сократился с 2,2 млрд грн до 951,752 млн грн.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.