Кабмин утвердил программу обеспечения молодежи жильем стоимостью 5,5 млрд грн

Кабинет министров на заседании 24 октября утвердил Государственную программу обеспечения молодежи жильем на 2013-2017 годы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству со ссылкой на его предправления Леонида Рысухина.

«Программой предусмотрено привлечение течение 5 лет из государственного, местных и других источников средств в сумме 5460 млн. гривен, что позволит обеспечивать жильем в среднем до 3350 молодых граждан ежегодно. Таким образом, благодаря участию в этой программе более 16 тыс. молодых семей и одиноких молодых граждан, зарегистрированных в фонде на получение льготных кредитов, смогут получить собственное жилье », - отметил Л. Рысухин.

Среди основных направлений программы - нормативно-правовове усовершенствование существующего механизма льготного долгосрочного кредитования строительства (реконструкции) и приобретения жилья для молодых семей и одиноких молодых граждан. Программа должна способствовать уменьшению стоимости строительства жилья для молодежи. А также создать условия для получения собственного жилья молодыми специалистами, которые получили направление на работу, прежде всего, в сельской местности.

Как сообщал УНИАН, Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству предлагает продлить программу предоставления льготных долгосрочных кредитов молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья на 5 лет с ежегодным финансированием в 600-700 млн грн. Такое финансирование позволит обеспечить жильем около 16 тысяч семей, которые зарегистрированы в рейтинге на получение льготных кредитов.

Данная программа рассчитана на 2002-2012 годы, то есть формально она прекращает свое действие по окончании текущего года.

По словам Л. Рысухина, Государственная программа обеспечения молодежи жильем на 2002-2012 годы недофинансирована из государственного бюджета на 50% - примерно на 700-800 млн грн.

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