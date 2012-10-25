Стоимость ремонта Андреевского спуска выросла вдвое

Коммунальное предприятие «Инженерный центр» Киевской горгосадминистрации 18 октября заключило соглашение с компанией «У-Б-С» на строительные работы на Андреевском спуске в Киеве стоимостью 39,46 млн грн.

Об этом пишут «Наші гроші» со ссылкой на «Вестник государственных закупок».

Речь идет о работах по реставрации инженерных сетей, благоустройству и озеленению улицы с реконструкцией дорожного покрытия. В прошлом году на эти работы уже было выделено 34,66 млн грн, соответствующее соглашение было подписано с компанией «У-Б-С» 14 ноября 2011 года. Новая закупка связана с корректировкой сметы, что объясняют «возникновением дополнительных объемов работ, связанных с изменением конструктивных решений и переносом инженерных сетей, которые не были учтены в начальном проекте, применением индивидуальных ресурсных норм на выполнение работ по укладке покрытия из булимы и гранитной шашки, что привело к расхождению стоимостных показателей в расценках на выполнение работ, росту цен на строительные материалы».

Техническое задание по обеим закупкам на сайте «ВДЗ» отсутствует. Поэтому, что было, а что не было учтено в предыдущем проекте – неизвестно, так же, как неизвестно и в чем именно заключаются «индивидуальные ресурсные нормы», которые привели к подорожанию материалов.

Таким образом стоимость работ на Андреевском спуске выросла вдвое и теперь, по сумме двух соглашений, составляет 74,12 млн грн.

Работы финансируют из государственного и местного бюджетов, завершить должны до августа 2013 года.

Компания «У-Б-С» зарегистрирована в 2006 году по адресу массовой регистрации по ул.Грушевского, 28/2 на киевлян Владимира Робака, Олега Гончаренко и Ивана Иващенко. Фирма имеет уставный капитал 35 тыс грн.