Кабмин выделил 6 млн грн на восстановление поврежденного взрывом газа дома в Харькове

Кабинет министров Украины выделил из государственного бюджета 6 млн грн на восстановление многоэтажного жилого дома по улицы Слинько, 2-б, который был поврежден 4 сентября взрывом газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время интернет-конференции сообщил Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

По данным мэра, распоряжение Кабмина о выделении части необходимых для восстановления дома средств подписано в начале этой недели.

Г.Кернес отметил, что сейчас также готовятся изменения в бюджет города, чтобы компенсировать убытки жителям поврежденного дома.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября в 10.30 в Харькове в девятиэтажном доме на ул. Петра Слинько, в квартире на третьем этаже произошел взрыв, по предварительным данным, бытового газа. В результате взрыва пострадало пять человек. Из дома было эвакуировано почти 50 человек. К ликвидации последствий взрыва были привлечены 55 человек, а также 10 единиц техники. По данным специалистов, для восстановления дома нужно разобрать и отстроить две угловые стены. Харьковский городской голова заверил жителей дома, что все работы будут проведены до Нового года.