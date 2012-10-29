Жилье эконом-класса в новостроях Харькова за 9 месяцев подорожало почти на 10%

В Харькове за январь-сентябрь 2012 года стоимость жилья эконом-класса на первичном рынке недвижимости выросла на 9,5% - до 6392 грн/кв.м, сообщили УНИАН в пресс-службе харьковского девелопера «Макрокап Групп».

Согласно сообщению, за 9 месяцев т.г. стоимость жилья бизнес-класса выросла на 4,6% - до 10038 грн/кв.м. При этом стоимость жилья премиум-класса снизилась на 3,4% - до 15002 грн/кв.м.

Директор «Макрокап Групп» Дмитрий Кутовой считает, что застой в жилищном строительстве так и не преодолен, в основном сейчас достраиваются те проекты, которые начинались до кризиса, и возобновляемость рынка крайне низкая.

Он отметил, что попытки правительства либерализовать рынок пока не были успешными.

«Введение в действие закона о градостроительной политике действительно во многом упростило некоторые процедуры, связанные с началом строительства, однако в течение года произошел ряд изменений, которые на практике еще больше усложнили все, что связано с подведением энергосетей и газовых коммуникаций. Сегмент бизнеса, связанный с инженерным обеспечением строительства, к сожалению, не стал менее монополизированным и по-прежнему тормозит развитие рынка», - сказал глава компании.

По словам Д. Кутового, сегодня существует ряд программ, многие из которых находятся в стадии пересмотра и становления. И участники рынка ожидают, какая из инициатив станет определяющей.

По его мнению, это должно проясниться только спустя некоторое время после парламентских выборов, и поэтому до конца года никаких существенных ценовых изменений на рынке не ожидается.

Справка УНИАН. «Макрокап Групп» (Makrocap Group, Харьков) объединяет девелоперскую, строительную и архитектурную компании, которые реализуют различные проекты в ряде регионов Украины. История группы началась в 1997 году с создания ООО «Макрокап Девелопмент Украина» (МКДУ).