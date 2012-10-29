В Украине до сих пор без тепла 6,5% жилых домов

В Украине подключены к теплоснабжению 93,5% жилых домов, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

По данным областных государственных администраций, в стране запущены в работу 95,8% котельных, подключены к теплоснабжению 96,9% детских и учебных заведений, а также более 98% медицинских учреждений.

За прошедшие сутки введено в работу 76 котельных, к теплоснабжению подключен 61 объект социальной сферы - 27 дошкольных и 27 учебных заведений, а также 7 больниц.

В Минрегионе сообщили, что из-за высокой температуры воздуха в Крыму и Севастополе котельные пока не запущены. В Одесской области не отапливается 68 жилых домов.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 25 октября в Украине были подключены к теплоснабжению 80% жилых домов, запущены в работу 90,4% котельных, подключены к теплоснабжению 92% детских и 91% учебных заведений, а также более 93% медицинских учреждений.