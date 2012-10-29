Вокруг киевского ЦУМа установят ограждение

Компания «ЭСТА Холдинг» начала второй этап подготовительных работ по реконструкции киевского ЦУМа, в рамках которого будет установлено ограждение строительной площадки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В частности, в процессе работы по организации будущей строительной площадки планируется установить ограждение потенциально опасной монтажной зоны, организовать транспортно-складскую зону на территории внутреннего периметра ограждения. Кроме того, планируется подготовить территорию для установки конструкций, которые будут удерживать фасад во время реконструкции и выноса внешних сетей, а также провести дополнительные геологические изыскания.

В компании сообщили, что дизайнерское решение забора было разработано международным агентством Willard.

По данным компании, в октябре проект реконструкции ЦУМа был рассмотрен на Консультационном совете при Главном управлении охраны культурного наследия КГГА и позитивно оценен большинством участников совета. В настоящее время проект проходит государственную экспертизу.

Как сообщал УНИАН, в августе 2012 года компания «ЭСТА Холдинг» начала подготовительные работы по проекту реконструкции киевского ЦУМА.

11 июля т.г. компания «ЭСТА Холдинг» представила Архитектурно-градостроительному совету при Главном управлении градостроительства и архитектуры Киева архитектурный проект реконструкции столичного ЦУМа. Компания намерена инвестировать в его реконструкцию более 100 млн долл.

Компания планировала пересмотреть вариант использования стекла в фасаде планируемого к реконструкции киевского ЦУМа.

Справка УНИАН. Компания «Эста Холдинг» - управляющая компания группы «ЭСТА» - холдинга недвижимости группы СКМ. Выступает в качестве инвестора и девелопера, а также осуществляет стратегическое управление объектами коммерческой, гостиничной и жилой недвижимости.

В группу «ЭСТА» входят отели "Донбасс Палас" (Донецк), "Опера" (Киев), "Park Inn" (Донецк), логистический комплекс (Днепропетровск), а также ряд проектов на стадии реализации: (многофункциональный комплекс "Пушкинский" (Донецк), ЦУМ (Киев). Группа также является владельцем второй очереди бизнес-центра "Леонардо" (Киев).

Киевский ЦУМ вошел в состав группы «ЭСТА» в 2010 г., после чего было принято решение о начале разработки проекта реконструкции здания.