Население Украины в январе-сентябре оплатило ЖКУ на 103,8%

Жители Украины в январе-сентябре 2012 года уплатили за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 28 млрд грн, что составляет 103,8% от начисленных за этот период сумм.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, среди регионов самый высокий уровень расчетов за ЖКУ наблюдался в Закарпатской, Сумской, Кировоградской и Винницкой областях (112,7-108,2%), самый низкий – в Севастополе, Волынской области и Киеве (97,8 и 99,9%, соответственно).

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги на одного владельца лицевого счета в сентябре т.г. увеличились на 5,9% по сравнению с сентябрем 2011 года и с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт/ч) составили 245,3 грн.

В Госстате отметили, что задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг в сентябре 2012 года уменьшилась на 1,6% по сравнению с августом 2012 года и на конец сентября т.г. составила 10 млрд 450 млн грн. Средний срок задолженности населения за все услуги составил 3,5 месяца. Увеличение задолженности произошло в 20 регионах Украины.

В частности, в сентябре задолженность за три и более месяца имели: за централизованное отопление и горячее водоснабжение – 26,6% владельцев лицевых счетов, за вывоз бытовых отходов – 19,6%, за содержание домов, сооружений и придомовых территорий – 22,1%, за централизованное водоснабжение и водоотвод – 18,6%, за газоснабжение – 20,1%.

В январе-сентябре т.г. население уплатило за электроэнергию 7 млрд 683,3 млн грн, что составляет 153,9% от начисленных за этот период сумм.

Среди регионов наивысший уровень оплаты за электроснабжение, с учетом погашения долгов за предыдущие периоды, наблюдался в Севастополе, Херсонской, Закарпатской и Одесской областях (244,7-229,2%), самый низкий – в Черниговской и Сумской областях (85% и 98,8%). Задолженность населения по оплате электроэнергии на конец сентября 2012 года составила 2 млрд 806 млн грн.

В январе-сентябре 2012 г. население Украины заключило 49,3 тыс. договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 132,2 млн грн, а сумма внесенных платежей, с учетом долгосрочных договоров, составила 120,9 млн грн.