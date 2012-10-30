Стоимость реконструкции развязки на Почтовой площади выросла до 80 млн грн

Кабинет министров Украины своим распоряжением №827 от 17 октября 2012 года дополнительно направил 50 млн грн на реконструкцию транспортной развязки на Почтовой площади, увеличив общий объем финансирования до 80 млн грн.

Текст распоряжения обнародован на правительственном портале.

В целом Кабмин перераспределил 82,02 млн грн с программы обслуживания государственного долга на программу «государственные капитальные расходы, которые распределяются Кабинетом министров».

В частности, правительство распорядилось направить Минрегиону 4 млн грн на завершение строительства жилого дома в Житомире по ул. Щорса, 155.

Документом предусматривается выделение дополнительных 5 млн грн Киевской облгосадминистрации на погашение кредиторской задолженности прошлых лет за строительство спортивного блока в комплексе с зданиями общеобразовательной школы №2 по ул. Шевченко,14 в Буче (Киевская обл.).

Кроме того, Луганской облгосадминистрации правительство выделило 25 млн грн для строительства многоквартирного жилого дома в Луганске.

Как сообщал УНИАН, корпорации «Альтис-Холдинг» в августе 2012 года выиграла тендер на реконструкцию транспортной развязки на Почтовой площади в Киеве и стала генеральным подрядчиком. По ее оценкам, стоимость реконструкции Почтовой площади в Киеве составляет 403,6 млн грн. Работы по реконструкции Почтовой площади планируется завершить в мае 2013 года.