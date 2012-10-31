В Украине к теплу подключены все регионы, кроме Крыма

На сегодня в Украине тепло получают все жилые дома и объекты социальной сферы во всех регионах страны, за исключением Крыма, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

По данным министерства, в Крыму и Севастополе котельные пока не запущены в работу из-за благоприятных погодных условий.

«Тепло сегодня получают все жилые дома. Но только там, где это необходимо. Его подача диктуется объективными синоптическими показателями», - сказал министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Анатолий Близнюк.

В Минрегионе отметили, что с начала отопительного сезона в оперативно-диспетчерскую службу министерства поступило 352 обращения, что является средним показателем для этого периода. Больше всего обращений поступило из Донецкой, Луганской (55) и Киевской (34) областей.

«Чаще всего люди жалуются на отсутствие горячей воды и задержку с началом обогрева», - уточнил А. Близнюк.

Как сообщал УНИАН, на 29 октября в Украине были подключены к теплоснабжению 93,5% жилых домов, запущены в работу 95,8% котельных, подключены к теплоснабжению 96,9% детских и учебных заведений, а также более 98% медицинских учреждений. Из-за высокой температуры воздуха в Крыму и Севастополе котельные не запущены.