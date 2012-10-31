Госценинспекция будет определять экономическую обоснованность тарифов на ЖКУ

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства предлагает уполномочить Государственную инспекцию Украины по контролю над ценами предоставлять заключения относительно экономической обоснованности тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Об этом говорится в проекте постановления Кабинета министров «Некоторые вопросы формирования и установления тарифов на жилищно-коммунальные услуги», обнародованном на сайте Минрегиона.

Документом предусматривается обеспечить контроль над формированием, установлением и применением тарифов на жилищно-коммунальные услуги, которые устанавливаются органами местного самоуправления, со стороны Госценинспекции.

Для этого предлагается внести изменения в порядки формирования тарифов на тепловую энергию, услуги по централизованному отоплению и поставке горячей воды, на централизованное водоснабжение и водоотвод, а также в порядок формирования тарифов на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий.

В частности, планируется уполномочить Госценинспекцию предоставлять заключения по расчетам экономически обоснованных планируемых расходов, связанных с предоставлением услуг по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий (а не отдельных ее составляющих: техническое обслуживание лифтов, вывоз бытовых отходов).

Для субъектов естественных монополий и субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность на смежных рынках, лицензирование которых осуществляется Нацкомуслуг, заключение относительно расчетов экономически обоснованных планируемых расходов, связанных с производством, транспортировкой, поставкой тепловой энергии, предоставляется Госценинспекцией.

Экономическая обоснованность планируемых расходов, связанных с предоставлением услуг по централизованному отоплению и снабжению горячей водой, также подтверждается заключением Госценинспекции. При этом полномочия Госценинспекции распространяются исключительно на составляющую тарифа, которая не подлежит установлению Нацкомуслуг.

Предусматривается, что порядок предоставления Госценинспекцией заключений относительно расчетов экономически обоснованных планируемых расходов при формировании тарифов на отдельные виды жилищно-коммунальных услуг будет утверждаться совместным решением Минэкономразвития и Минрегиона.

Документом также планируется обязать Минрегион ввести мониторинг формирования, установления и применения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Как сообщал УНИАН, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства планирует внести изменения в законодательство, которые сделают невозможным повышение тарифов по содержанию домов и уборке придомовой территории (квартплаты) без соответствующего заключения Государственной инспекции Украины по контролю над ценами.

Госинспекция по контролю за ценами была ликвидирована в 2011 году, но в январе 2012 года, согласно Указу Президента Украины Виктора Януковича, создана вновь.