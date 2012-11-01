КГГА предложит Киевсовету утвердить Городской энергетический план на 2012-2016 годы

КГГА предложит депутатам Киевсовета поддержать проект решения об утверждении Городского энергетического плана Киева на 2012-2016 годы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, ранее председатель горгосадминистрации Александр Попов отмечал, что это первый план комплексной модернизации системы централизованного теплоснабжения Киева, рассчитанный на 5 лет. Он направлен на выполнение Стратегии развития Киева до 2025 года и на выполнение Соглашения мэров стран Евросоюза, к которому присоединился и Киев.

«Новая стратегия энергетической перестройки Киева рассчитана на 15 лет и цель ее - построить экономную и зеленую современную энергетику и теплые здания для жизни в XXI веке. Городской энергетический план – первый этап этой стратегии. До 2016 года мы планируем осуществить термомодернизацию жилых массивов «Теремки», «Виноградарь» и «Минский». Это позволит снизить потребность домов в тепловой энергии более чем на 60% и продлить их эксплуатацию еще на 50 лет. Эти дома получат новое лицо, достойное нового века, для жизни наших детей и внуков», – сказал А.Попов.

Утверждение решения будет способствовать повышению уровня энергоэффективности в бюджетной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве, топливно-энергетическом комплексе города и т.п., отмечают в КГГА.

Кроме того, реализация мер Городского энергетического плана Киева позволит повысить энергетическую и экологическую безопасность города, увеличить долю возобновляемых источников в балансе генерации теплоэнергии, а также будет способствовать сокращению расходов бюджетных средств на оплату потребленных энергоносителей за счет уменьшения потребления энергетических ресурсов заведениями и учреждениями бюджетной сферы.