Киев дополнительно получил из госбюджета более 1 млрд грн

Депутатам Киевсовета на сегодняшней сессии предложено внести изменения в Программу социально-экономического развития Киева на 2012 год в связи с получением из госбюджета свыше 1 млрд грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по словам заместителя председателя Киевской горгосадминистрации Руслана Крамаренко, корректирование касается государственного бюджета, ведь рядом постановлений Кабинета министров объемы ассигнований увеличены на общую сумму 1 065,9 млн. грн.

«Мы получили 830 миллионов гривень на строительство Подольского мостового перехода и 150 миллионов гривень на строительство метро к Одесской площади. 80 миллионов гривень будет направлено на реконструкцию Почтовой площади и еще 30 миллионов гривень пойдут на финансирование работ, проводимых в ходе реконструкции скоростного трамвая на ж/м Троещина. Кроме того, будет осуществлено перераспределение субвенции на реконструкцию и ремонт дорог коммунальной формы собственности – на 5,9 миллиона гривень», – объяснил Р.Крамаренко.

Он отметил, что ассигнования на капитальные вложения по Программе социально-экономического развития за счет городского бюджета выросли на 27,7 млн. грн.