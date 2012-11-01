Бюджетный процесс сдерживает принятие программы аренды жилья с правом выкупа - ГИУ

Принятие Кабинетом министров постановления о государственной программе аренды жилья под 3% с правом выкупа, разработанной Государственным ипотечным учреждением (ГИУ), сдерживает бюджетный процесс.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал глава правления Государственного ипотечного учреждения Валентин Рыбачук на пресс-конференции в четверг.

«Я думаю, что это связано с бюджетным процессом. Думаю, что он (проект программы - УНИАН) будет принят», - сказал руководитель учреждения.

В.Рыбачук ожидает, что убытки, связанные с низкой процентной ставкой, предлагаемой по программе, учреждению могут быть компенсированы из суммы в 1 млрд грн, предусмотренной в госбюджете 2013 года на компенсацию процентных ставок по программе удешевленной ипотеки (под 3%) для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

«Мы будем получать компенсацию по этой программе. Потому что если мы заимствуем деньги на рынке под более высокие проценты, чем 3%, то убыток, который будет нести наше учреждение, как раз эти деньги будут компенсировать... Если этот миллиард в бюджете будет принят, тогда эта программа пойдет», - пояснил В.Рыбачук.

По его словам, программа прошла согласование всех заинтересованных министерств и ведомств и сейчас находится на рассмотрении Министерства финансов.

В.Рыбачук отметил, что первое время ГИУ планирует направить на реализацию программы собственные и заимствованные средства, чтобы отработать механизм, а потом будет рассчитывать на государственную поддержку.

По его словам, застройщикам, которые хотят участвовать в программе, следует «умерить аппетиты».

В то же время, В.Рыбачук не исключает, что после того, как программа наберет обороты, ГИУ может выступить заказчиком строительства жилья для аренды с правом выкупа.

Глава правления ГИУ напомнил, что программа аренды с правом выкупа предусматривает внесение ежемесячной арендной платы в размере 3% от стоимости жилья на протяжении 15 лет. Первый взнос в программе отсутствует, а процентная ставка и стоимость жилья будет фиксированной на весь срок выплаты. Право собственности к покупателю переходит после последнего платежа по аренде. Квартиры будут передаваться в аренду с отделкой и базовой комплектацией.

Для реализации программы ГИУ планирует выкупать квартиры только на первичном рынке жилья. В.Рыбачук уточнил, что на сегодня под программу подходит 14 тыс. квартир в домах со степенью готовности около 90%.

При этом предусмотрены ограничения по стоимости жилья, которая для Киева составит 7,5 тыс. грн/кв. м, для областных центров - 5,5 тыс. грн/кв. м, в городах областного значения - 4,3 тыс. грн/кв. м, а также по площади квартир - для семьи из двух человек - 40 кв. м, из трех человек - 58 кв. м, из четырех и более человек - 76 кв.м. Также существуют возрастные ограничения - принять участие в программе можно до 60 лет.

По расчетам ГИУ, при аренде с правом выкупа квартиры площадью 50 кв. м в Киеве ежемесячный платеж составит 2,6 тыс. грн.

Предусматривается, что банки не будут участвовать в данной схеме. Арендные платежи будут вноситься на счета в банках, которые откроет ГИУ. Программой предусмотрена возможность расторжения договора при просрочке платежей более 180 дней. При этом арендные платежи по площади, предусмотренной в программе, арендатору возвращаться не будут.

Программа рассчитана на всех желающих, но, в первую очередь, на «бюджетников», которые находятся на квартирном учете. Планируется, что на местах операторами программы выступят жилотделы в органах местного самоуправления, которые будут формировать очереди и оформлять необходимые документы.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2012 года Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) заявило о планах запустить программу предоставления жилья в аренду с правом выкупа.

Ранее ожидалось, что Кабмин примет программу 24-26 сентября.