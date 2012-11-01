Программа аренды с правом выкупа под 3% будет востребована - эксперт

Программа аренды с правом выкупа под 3% годовых, разработанная Государственным ипотечным учреждением, будет пользоваться спросом.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал глава комитета по статистике и аналитике Лиги экспертов Украины Андрей Гусельников на пресс-конференции в четверг.

«Аренда с правом выкупа будет востребована», - считает он.

Аргументируя свое мнение, А. Гусельников отметил, что ежемесячные платежи по программе, которые для киевской квартиры в 50 кв.м составят 2,6 тыс. грн, а для областных центров — 1,5 тыс. грн, будут меньше, чем арендная плата за квартиру такой же площади.

По его данным, стоимость аренды 2-комнатной квартиры площадью 50 кв. м в столице стартует от 3,9 тыс. грн, во Львове — от 2 тыс. грн., в Одессе — от 2,9 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, программа аренды жилья с правом выкупа под 3% прошла согласование всех заинтересованных министерств и ведомств и сейчас находится на рассмотрении Министерства финансов, который должен внести ее на рассмотрение Кабмина.

Программа аренды с правом выкупа предусматривает внесение ежемесячной арендной платы в размере 3% от стоимости жилья на протяжении 15 лет. Первый взнос в программе отсутствует, а процентная ставка и стоимость жилья будет фиксированной на весь срок выплаты. Право собственности к покупателю переходит после последнего платежа по аренде. Квартиры будут передаваться в аренду с отделкой и базовой комплектацией.

Для реализации программы ГИУ планирует выкупать квартиры только на первичном рынке жилья.

При этом предусмотрены ограничения по стоимости жилья, которая для Киева составит 7,5 тыс. грн/кв. м, для областных центров - 5,5 тыс. грн/кв. м, в городах областного значения - 4,3 тыс. грн/кв. м, а также по площади квартир - для семьи из двух человек - 40 кв. м, из трех человек - 58 кв. м, из четырех и более человек - 76 кв.м.

По расчетам ГИУ, при аренде с правом выкупа квартиры площадью 50 кв. м в Киеве ежемесячный платеж составит 2,6 тыс. грн.

Программа рассчитана на всех желающих, но, в первую очередь, на «бюджетников», которые находятся на квартирном учете.