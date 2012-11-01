Госпредприятию «Чайка» передали 2 га под строительство жилищно-офисного комплекса
18:56, 01 ноября 2012Недвижимость
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Киевсовет передал госпредприятию «Чайка» в постоянное пользование 1,97 га земли по улице Гарматной, 38 в Соломенском районе столицы для строительства жилищно-офисного комплекса.
Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали сегодня на сессии Киевсовета 72 из 108 зарегистрированных в зале депутатов.
Нормативно-денежная оценка земельного участка составляет 24 млн. 429 тыс. грн.
Размер земельного налога составит 160 тыс. грн.
Согласно решению, участок застроен – на нем расположены водонапорная башня, склад-мастерская площадью 365 кв. м, котельная площадью 178 кв. м, административно-бытовой комплекс, овощехранилище площадью 2 тыс. 931 кв. м и другие объекты.
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