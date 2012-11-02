Киевсовет утвердил Городской энергетический план Киева на 2012-2016 годы.Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, за него проголосовали 83 депутата.

Как отмечают в КГГА, этот план повысит энергетическую и экологическую безопасность города, увеличит долю восстанавливаемых источников в балансе генерации тепловой энергии, а также будет способствовать сокращению расходов бюджетных средств на оплату потребленных энергоносителей за счет уменьшения потребления энергетических ресурсов заведениями бюджетной сферы.

Это первый план комплексной модернизации системы централизованного теплоснабжения Киева, рассчитанный на 5 лет. Он направлен на выполнение Стратегии развития Киева до 2025 года и на выполнение Соглашения мэров стран ЕС, к которой присоединился и Киев.

До 2016 года городские власти планируют осуществить термомодернизацию жилищных массивов «Теремки», «Виноградарь» и «Минский». Это позволит снизить потребность домов в тепловой энергии более чем на 60% и продлить их эксплуатацию еще на 50 лет.

Городской энергетический план Киева создан по новой европейской методологии группой отечественных специалистов в сотрудничестве с инженерными и энергетическими компаниями города по программе помощи правительства США.