Кабмин обязал проводить оценку экономической эффективности проекта строительства

Кабинет министров Украины своим постановлением №1005 от 31 октября 2012 года обязал проводить оценку экономической эффективности инвестиционного проекта, составляющей которого является проект строительства, перед утверждением проектов строительства.

Об этом говорится в тексте постановления, обнародованном на правительственном портале.

Документом дополнен пункт 5 Порядка утверждения проектов строительства и проведения их экспертизы.

Согласно изменениям, перед утверждением проектов строительства в случаях, определенных законом «Об инвестиционной деятельности», проводится оценка экономической эффективности инвестиционного проекта, составной частью которого является проект строительства. Согласно закону, оценка экономической эффективности проводится для инвестиционного проекта, для реализации или разработки которого может предоставляться государственная поддержка.

Постановление также оставляет без изменений требование относительно проведения экспертизы строительных проектов, согласно статье 31 закона «О регулировании градостроительной деятельности».