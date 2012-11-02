Нацкомуслуг утвердила методики стимулирующего тарифа для тепло- и водоснабжающих предприятий

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, в пятницу утвердила методики формирования тарифов на принципах стимулирующего регулирования для тепло- и водоснабжающих предприятий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе регулятора.

В частности, утверждена Методика формирования тарифов на транспортировку тепловой энергии магистральными и местными (распределительными) тепловыми сетями на принципах стимулирующего регулирования и Методика формирования тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод на принципах стимулирующего регулирования.

Эти документы были разработаны Нацкомуслуг во исполнение требований новой редакции закона «О естественных монополиях» и «Национального плана действий на 2012 год». Методики предполагают переход на долгосрочные (3-5 лет) стимулирующие схемы тарифного регулирования в сферах транспортировки тепловой энергии, централизованного водоснабжения и водоотвода.

По мнению комиссии, переход к стимулирующему регулированию позволит, с одной стороны, обеспечить предприятия ресурсами, необходимыми для обслуживания и обновления технической инфраструктуры и повысить их инвестиционную привлекательность. С другой стороны, потребители получат выгоду от сокращения неэффективных расходов компаний.

В частности, методики гарантируют возможность получения предприятием гарантированного дохода, но только на те средства, которые были инвестированы в предприятие. Кроме того, до монополистов будет доводиться план снижения себестоимости услуг (через уменьшение потерь в сетях, энергосбережение и т. д.), что положительно отразится на их стоимости для конечного потребителя.

«Впервые в тарифную методику закладываются будущие преимущества для потребителя. Это реализуется в виде задачи для предприятия снизить затраты. В сфере монополий отсутствует конкуренция, поэтому у производителя нет стимулов снижать затраты (в любом случае товар или услуга будет приобретена потребителем). Регулятор будет создавать условия, побуждающие производителя искать возможности снизить затраты как бы при наличии других производителей на рынке», - пояснил суть новых методик председатель Нацкомуслуг Валерий Саратов.

Методики направлены на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины, после чего они вступят в силу.

Справка УНИАН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, - государственный коллегиальный орган, созданный 23 ноября 2011 г. Задача комиссии - регулирование и лицензирование деятельности в сфере генерации, транспортировки и поставки тепла, водоснабжения и водоотвода.

Под контролем комиссии находятся 134 предприятия водоснабжения и водоотвода (около 89% рынка воды) и около 298 предприятий теплоэнергетики (около 96% рынка тепла).