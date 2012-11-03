Столичный книжный рынок «Петровка» не снесут - КГГА

Популярный у киевлян книжный рынок «Петровка» не снесут, а торговый центр появится на месте соседнего хозяйственного рынка.

Об этом «Сегодня» сообщили в мэрии Киева.

1 ноября Киевсовет разрешил на месте книжного рынка строить ТРЦ, на последний этаж которого должна была переехать «книжка». Как отметили в мэрии, инвестор решил отказаться от огромного ТРЦ и сейчас трудится над новым проектом, который не затронет книжный рынок.

«Это будет не ТРЦ, а здание значительно меньше ранее заявленного. Оно расположится на территории хозрынка и вокруг выходов из метро. Там книг не продают. По сути, в новом проекте, над которым сейчас работают, будет тот же рынок, только в стенах красивого здания. Строительство начнется через 1-1,5 года», - сообщили в КГГА.

По словам продавцов на книжном рынке, «мы знали, что нас не тронут. Возможно, заденут пару рядов, но снесут хозяйственный рынок. Так, по крайней мере, обещают».