Жилье на первичном рынке Киева в октябре подорожало на 0,6%

На первичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир за октябрь 2012 года выросла на 0,59% (10 долл.) – до 1 698 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1 355 долл./кв. м, самым дорогим был Печерский район, где средняя цена продажи составила 2 520 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья зафиксирован в Шевченковском районе – на 0,48% (10 долл.) – до 2 095 долл./кв. м, Деснянском – на 0,74% (10 долл.) – до 1 367 долл./кв. м, Святошинском – на 0,74% (11 долл.) – до 1 507 долл., Днепровском – на 0,33% (5 долл.) – 1 498 долл., Оболонском районе – на 0,58% (10 долл.) – до 1 744 долл., Голосеевском – на 0,89% (15 долл.) – до 1 708 долл., Соломенском – на 0,91% (14 долл.) – до 1 554 долл., Подольском – на 0,33% (5 долл.) – до 1 532 долл., Печерском – на 0,56% (14 долл.) – до 2 520 долл./кв. м, Дарницком районе – на 0,52% (7 долл.) – до 1 355 долл.

Как сообщал УНИАН, по данным информационно-аналитического портала «Столичная Недвижимость», средняя стоимость квартир на первичном рынке недвижимости Киева в октябре 2012 года снизилась на 0,16% по сравнению с сентябрем т.г. - до 13 тыс. 355 грн/кв. м.