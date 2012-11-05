Предлагается внедрить процедуру прекращения права пользования земучастками НАНУ

Министерство экономического развития и торговли предлагает законодательно внедрить процедуру прекращения права постоянного пользования земельными участками государственной собственности предприятий, учреждений и организаций, которые находятся в ведении Национальной академии наук Украины, отраслевых академий наук.

Соответствующий законопроект, которым предлагается внести соответствующие изменения в Земельный кодекс, размещен на сайте Минэкономразвития.

«Реализация закона будет способствовать обеспечению государственного контроля над использованием земель государственной собственности, предоставленных в пользование соответствующим субъектам ведения хозяйства, которые находятся в ведении Национальной академии наук или государственной отраслевой академии наук», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Документ разработан по поручению премьер-министра Николая Азарова и вице-премьер-министра Валерия Хорошковского.