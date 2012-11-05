Жилье на вторичном рынке Киева в октябре подорожало на 0,4%

На вторичном рынке недвижимости Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в октябре текущего года выросла на 0,43% (8 долл.) – до 1 886 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Деснянский район со средним показателем 1 509 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2 900 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья зафиксирован в Печерском районе – на 0,62% (18 долл.) – до 2 900 долл./кв. м, Шевченковском районе – на 0,60% (14 долл.) – до 2 345 долл./кв. м, Голосеевском – на 0,58% (10 долл.) – до 1 748 долл., Днепровском районе – на 1,14% (18 долл.) – до 1 603 долл., Оболонском районе – на 0,30% (6 долл.) – до 1 983 долл., Подольском – на 0,67% (12 долл.) – до 1 807 долл., Дарницком районе – на 1,18% (18 долл.) – до 1 545 долл.

При этом снижение стоимости квадратного метра жилья наблюдалось в Соломенском районе – на 0,65% (11 долл.) – до 1 689 долл., Святошинском районе – на 0,75% (12 долл.) – до 1 594 долл., Деснянском районе – на 0,66% (10 долл.) – до 1 509 долл./кв. м,

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, в то же время, по данным информационно-аналитического портала «Столичная недвижимость», средняя стоимость жилья на вторичном рынке недвижимости Киева в октябре т.г. снизилась на 0,1% – до 2 019 долл./кв. м.