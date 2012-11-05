Новый Генплан Киева подкорректируют до 1 декабря

До 1 декабря этого года будет завершена работа по корректированию нового Генерального плана Киева в соответствии с замечаниями общественности.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Института Генерального плана г. Киева.

Как отмечается, в настоящее время Институт вместе с Киевглавархитектурой завершают доработку проекта Генплана Киева.

«Мы заканчиваем анализировать состояние учета в проекте предложений общественности, главных управлений КГГА и районных в Киеве госадминистраций, сверяем текстовые и графические материалы», - сообщил начальник коммунальной организации «Институт Генерального плана города Киева» Сергей Броневицкий.

Он отметил, что, в соответствии с действующим законодательством, проект Генерального плана активно обсуждался с киевлянами. Проектные материалы дважды выносились на их рассмотрение. Первая стадия разработки проекта градостроительной документации – Концепция стратегического развития г. Киева – с 22 апреля по 5 августа в 2010 г. в порядке, определенном действующим на то время Законом Украины «О планировании и застройке территорий», прошла общественное обсуждение, и решением Киевсовета от 16 сентября в 2010 г. была одобрена как основа для разработки Генерального плана развития г. Киева и его пригородной зоны до 2025 г.

С 28 сентября в 2011 г. по 1 июля в 2012 г. во второй раз осуществлены все необходимые регламентные процедуры по проведению общественных слушаний проекта Генерального плана г. Киева.

Как сообщил С.Броневицкий, поступило более тысячи предложений и замечаний. Большинство из них касается сохранения центральной исторической части города, сохранения зеленых насаждений и развития транспорта и инфраструктуры.

«По существующим государственным строительным нормам, по окончании процедуры общественных обсуждений необходимо откорректировать проект Генерального плана в соответствии с пожеланиями населения, в том числе и профессиональной общественностью. А уже после этого выносить документ на рассмотрение Градостроительного совета, проводить согласование с профильными управлениями, министерствами, ведомствами, а затем экспертизу и выносить на утверждение сессией Киевского городского совета», - объяснил он.

С.Броневицкий подчеркнул, что при принятии какого-либо градостроительного решения учитывается прежде всего общественная потребность. «И мы должны настоятельнее делать то, что будет необходимо для большинства, и лучше для города в целом», - отметил руководитель Института Генплана.