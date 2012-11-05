Инвестиции в покупку коммерческой недвижимости к концу года составят 100 млн долл.

В Украине объем вторичного инвестирования в коммерческую недвижимость во II полугодии потенциально может составить 100 млн долл., что превысит показатели за весь 2011 год.

Такой прогноз озвучили в консалтинговой компании DTZ, сообщили УНИАН в URE Club.

По мнению специалистов DTZ, такой показатель может быть достигнут благодаря ряду возможных крупных сделок, намеченных на последние месяцы 2012 года. В основном речь идет о продаже сразу нескольких знаковых объектов коммерческой недвижимости, расположенных в центральной части Киева.

При этом в первом полугодии 2012 года на рынке коммерческой недвижимости в Украине не было заключено ни одной вторичной инвестиционной сделки. Такое положение вещей в DTZ объясняют политическими рисками в Украине накануне парламентских выборов, прошедших 28 октября, финансовыми трудностями в еврозоне, а также ожиданиями новой волны экономического кризиса.

По словам заместителя директора, руководителя отдела инвестиций компании DTZ в Украине Натальи Стельмах, риском для глобальной экономики в 2013 году остается муссируемая в прессе тема «бюджетного обрыва» США в 2013 (увеличение налогов, что снизит потребление, и снижение расходов правительства). «Поэтому основным кризисом, негативно влияющим на уровень активности в Украине, остается политическая вакханалия, которая вынуждает иностранных и местных инвесторов или выводить капитал из страны, или же отложить его реинвестирование в экспансию своего бизнеса», - считает она.

Как отмечают эксперты компании DTZ, в январе-июне 2012 года наиболее активными на вторичном инвестиционном рынке в сегменте коммерческой недвижимости в Украине были по-прежнему локальные компании и частные инвесторы с достаточным объемом свободных финансовых ресурсов. Ожидаемо были активными на украинском рынке и российские инвесторы. В то же время европейские инвесторы проявляли сдержанный интерес к возможностям приобретения активов.

Справка УНИАН. DTZ – консалтинговая компания в сфере недвижимости. В представительствах компании DTZ, расположенных в 148 городах 43 стран, работают более 10 тыс. сотрудников.

Компания-учредитель «DTZ Холдингз плс» зарегистрирована на Лондонской фондовой бирже в 1987 году.