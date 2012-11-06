Стоимость аренды квартир в Киеве выросла на 1,35%

Средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве в октябре 2012 года выросла на 1,35% (9 долл.) – до 678 долл. за квартиру в месяц.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

При этом самым дешевым оставался Дарницкий район, где средняя цена аренды 1-комнатной квартиры составляет 428 долл./месяц, самым дорогим был Печерский район с арендной ставкой в 673 долл. в месяц.

По данным компании, за указанный период в Печерском районе месячная стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 10 долл. – до 673 долл., 2-комнатных – на 12 долл. - до 853 долл., 3-комнатных – на 18 долл., до 1006 долл.

В Шевченковском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 7 долл. – до 568 долл., 2-комнатных – на 15 долл., до 944 долл., 3-комнатных – на 17 долл. – до 1101 долл.

В Голосеевском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 5 долл., до 429 долл., 2-комнатных – на 4 долл., до 538 долл., 3-комнатных – на 8 долл., до 776 долл.

В Оболонском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 11 долл. – до 530 долл., 2-комнатных – на 8 долл., до 643 долл., 3-комнатных – на 11 долл., до 792 долл.

В Подольском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 7 долл. – до 485 долл., 2-комнатных – на 10 долл., до 645 долл., 3-комнатных – на 9 долл., до 772 долл.

В Соломенском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 8 долл. - до 447 долл., 2-комнатных – на 7 долл., до 606 долл., 3-комнатных – на 10 долл., до 762 долл.

В Святошинском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 8 долл., до 432 долл., 2-комнатных – на 15 долл., до 581 долл., 3-комнатных – на 12 долл., до 723 долл.

В Днепровском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 8 долл. – до 430 долл., 2-комнатных – на 5 долл., до 582 долл., 3-комнатных – на 7 долл. – до 695 долл.

В Дарницком районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 6 долл. – до 428 долл., 2-комнатных – на 5 долл., до 531 долл., 3-комнатных – на 5 долл., до 647 долл.

В Деснянском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 7 долл., до 441 долл., 2-комнатных – на 5 долл., до 562 долл., 3-комнатных – на 7 долл., до713 долл.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве в сентябре 2012 года выросла на 1,37% (9 долл.) – до 668 долл. за квартиру в месяц.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.