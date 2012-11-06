В Киеве за 9 месяцев открылось 19 гостиниц, стоимость проживания выросла — эксперт

В Киеве в течение трех кварталов 2012 года было введено в эксплуатацию 19 гостиниц категории 2-5 звезд с общим номерным фондом 2 081 номер.

Об этом говорится в обзоре рынка офисной недвижимости за третий квартал 2012 года от консалтинговой компании Knight Frank Ukraine, переданном агентству УНИАН.

За этот период список международных гостиничных операторов, управляющих гостиницами в столице, пополнился двумя новыми именами – Fairmont Raffles Hotels International и Wyndham Hotel Group.

В частности, в первом квартале в столице открылось 4 гостиницы, во втором квартале — 13, в третьем квартале — 2. По данным компании, на сегодня в столице действует 143 гостиницы общим номерным фондом 11 882 номера.

По сравнению с 2011 годом удельный вес гостиниц категории 4-5 звезд увеличился и достиг 28%.

В результате ввода в эксплуатацию в 2012 году нескольких крупных гостиниц класса 4-5 звезд удельный вес номерного фонда гостиниц класса 1-3 звезд снизился с 76% до 72%.

По оценкам компании, в третьем квартале заполняемость гостиниц снизилась до 60-65% для гостиниц категории 4-5 звезд и до 55-60% – для категории 3 звезды против показателей 70-75% для гостиниц категории 4-5 звезд и 65-70% для категории 3 звезды в первом полугодии т.г. из-за уменьшения потока туристов после окончания Евро-2012.

В Knight Frank отметили, что за 9 месяцев т.г. стоимость проживания в гостиницах всех категорий выросла. В частности, стоимость номера в 5-звездочных гостиницах выросла на 4,1%, в 4-звездочных — на 18,2%, в 3-звездочных — на 20,8%. Рост цен в основном обусловлен выходом новых объектов со стоимостью проживания выше среднерыночной.

На конец третьего квартала 2012 года стоимость стандартного двухместного номера (включая завтрак) в гостиницах категории 5 звезд находилась в диапазоне 460-640 долл./сутки, в гостиницах уровня 4 звезды - 135–400 долл./сутки, 3 звезды – 76-194 долл./сутки.

Эксперты компании до конца года ожидают открытия лишь одной гостиницы - Radisson Blu Hotel на 163 номера, а открытие еще трех (Hilton, Renaissance Marriott, Sheraton Kiev Olympiysky Hotel) перенесено на 2013 год.

Ранее ожидалось, что в Киеве до конца 2012 года откроется четыре гостиницы на 788 номеров под управлением международных брендов.