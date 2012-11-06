Один из корпусов «Феофании» отремонтируют за 465,7 млн грн

Кабинет министров Украины своим распоряжением №858 от 5 ноября 2012 года утвердил проект капитального ремонта с переоснащением лечебного корпуса №3 клинической больницы «Феофания» Государственного управления делами по ул. Академика Заболотного, 21 в Голосеевском районе Киева.

Текст распоряжения опубликован на правительственном портале.

Согласно документу, общая сметная стоимость строительства составит 465,777 млн грн, из которых стоимость строительно-монтажных работ - 117 млн грн, оборудования - 296,5 млн грн, пусконаладочных работ - 2,5 млн грн, другие расходы - 49,8 млн грн.

Проектом предусматривается проведение строительных работ в две очереди, первая из которых состоит из двух пусковых комплексов. Общая сметная стоимость строительства первой очереди составит 300,828 млн грн, второй очереди - 164,948 млн грн.

Планируется, что общая площадь здания составит 24,9 тыс. кв. м, из них первая очередь - 11,5 тыс. кв. м, вторая очередь (корпус №3) - 13,4 тыс. кв.м. Первая очередь включает 881,8 кв. м инженерных сооружений и 10,6 тыс. кв. м в корпусе №3.

Предусматривается, что емкость корпуса №3 составит 235 койко-места, в том числе в первой очереди - 142 койко-места, во второй очереди - 93 койкоместа. Строительство займет 39,5 месяцев.

Проект, разработанный ООО «ДМ-Проект», рекомендован «Укргосстройэкспертизой» Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ.