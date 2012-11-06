Дефицит бюджета-2012 увеличен на 7,7 млрд грн для дотаций теплоэнергии населению

Верховная Рада приняла закон «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» для погашения задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию для населения.

За данное решение сегодня, 6 ноября, проголосовали 255 депутатов при необходимом минимуме в 226.

Законом предусмотрены средства на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, которая производилась, транспортировалась и поставлялась населению, возникшей в связи с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии тарифам, которые утверждались и/или согласовывались органами государственной власти или местного самоуправления, в сумме 7,677 млрд грн из общего фонда государственного бюджета путем предоставления соответствующей субвенции местным бюджетам.

Всего законом увеличены расходы общего фонда государственного бюджета на 7,67 млрд гривен и увеличен на такую же сумму предельный объем дефицита общего фонда государственного бюджета, при этом источником финансирования установлены государственные внутренние заимствования.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины предложил Верховной Раде увеличить дефицит госбюджета на 7,678 млрд грн – до 38,807 млрд грн для погашения задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию для населения.

Согласно документу, источником финансирования увеличения дефицита предлагается определить внутренние заимствования, общая сумма которых возрастет до 69,63 млрд грн.

Также в документе поясняется, что 7,68 млрд грн необходимы для погашения задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию для населения за 2011-2012 годы, поскольку выделенных для этого в госбюджете-2012 средств недостаточно.

Справка УНИАН. Согласно действующей редакции Закона «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» (с поправками), доходы бюджета планируются на уровне 372,331 млрд грн, в т.ч. доходы общего фонда - 320,598 млрд грн, расходы - 404,298 млрд грн, в частности расходы общего фонда - 351,194 млрд грн.

Предельный уровень дефицита госбюджета на 2012 год запланирован на уровне 31,129 млрд грн, в т.ч. дефицит общего фонда - 27,245 млрд грн.

Бюджет рассчитан, исходя из правительственного прогноза роста ВВП по итогам 2012 года на уровне 3,9%, прогноза номинального ВВП - 1,5 трлн грн, инфляции - на уровне 7,9%, курса гривни - 8 грн за один доллар.

Дефицит государственного бюджета Украины в январе-сентябре 2012 года, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, увеличился в 3 раза - до 24,381 млрд грн.