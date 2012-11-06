ВР приостановила бюджетное финансирование инвестпроектов по реформированию ЖКХ

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон "О внесении изменений в Заключительные положения Закона Украины "О государственном бюджете на 2012 год", согласно которому до 31 декабря 2012 года отменяется действие части 5 раздела VІІ (“Финансовое обеспечение выполнения программы») Общегосударственной программы реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства на 2009-2014 годы, утвержденной соответствующим законом Украины. За принятие закона проголосовали 241 народный депутат при необходимых 226.

Напомним, механизм финансирования госпрограммы предполагал, что решение о выделении средств на инвестиционные и пилотные проекты в сфере ЖКХ принимается следующим образом. Если проект реализуется в Киеве, Севастополе и других областных центрах, решение о выделение бюджетных ассигнований принимается при условии подтверждения финансирования проектов из местных бюджетов и других источников в размере менее 100% суммы, выделяемой из бюджета. Если проект реализуется в городах республиканского значения, решение о выделение бюджетных ассигнований принимается при условии подтверждения финансирования проектов из местных бюджетов и других источников в размере не менее 70% суммы, выделяемой из бюджета. Если проект реализуется в других городах, решение о выделение бюджетных ассигнований принимается при условии подтверждения финансирования проектов из местных бюджетов и других источников в размере менее 20% суммы, выделяемой из бюджета.

При этом средства из государственного бюджета предполагалось направлять в местные бюджеты в виде целевой субвенции.

Закон об Общегосударственной программе реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства был принят в июне 2009 года.