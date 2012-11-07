Близнюк назвал «семь китов» реформы ЖКХ

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства определило семь основных подходов по реформированию жилищно-коммунального хозяйства на ближайшую перспективу, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

«По количеству и значению условно эти направления можно назвать «7 китов», на которых держится реформа ЖКХ. Это, в частности, дерегулирование отрасли, полный учет ресурсов, создание эффективного собственника жилья, экономически обоснованные тарифы, монетизация льгот и субсидий, наличие «дешевых денег» для модернизации, а также применение программно-целевого метода при реализации каждого из направлений», - сказал министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Анатолий Близнюк.

При этом подразумевается комплексный подход, когда ресурсы концентрируются, а не распыляются по нескольким подобным программам, когда достигается синергетический эффект взаимодействия всех обозначенных направлений.

По словам А.Близнюка, несмотря на приватизацию более 95% жилья в многоквартирных домах, ментальность потребителей осталась преимущественно «советской». В этих условиях еще большее значение приобретает изменение потребительской психологии руководителей городской власти и коммунальных предприятий.

Как пример позитивных изменений министр назвал проект по водоснабжению, реализованный в Запорожье совместно со Всемирным банком. В результате реализации проекта себестоимость водоснабжения меньше установленного тарифа.

Как сообщал УНИАН, в июле 2012 года Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины приступило к разработке единой целевой программы модернизации и развития ЖКХ.

Планировалось, что вместо нескольких существующих программ в ЖКХ будет разработана одна.

В августе 2012 года Минрегион разработал техническое задание для создания научно-исследовательской разработки «Исследования действующего законодательства Украины в жилищно-коммунальной сфере и подготовка предложений относительно его усовершенствования с целью обеспечения дерегулирования и прозрачности путем разработки единого унифицированного базового законопроекта в жилищно-коммунальном хозяйстве».