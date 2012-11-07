В ближайшее время тарифы на ЖКУ не повысятся, уверяеют в Минрегионе

В ближайшее время вопрос повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Украине не планируется, и даже не рассматривается.

Об этом заявил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Анатолий Близнюк, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

«Решение о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги не принималось! Государство приняло законодательное решение: неработающие граждане платят не более 10% совокупного дохода, работающие - не более 15%. Все остальное превышение государство гасит за счет льгот, субсидий и разницы в тарифах. Подчеркиваю: решение о повышении тарифов не принималось», - сказал министр.

По его словам, в структуре совокупного дохода среднестатистической семьи плата за жилищно-коммунальные услуги составляет в среднем 11%. По мнению министра, среди крупнейших проблем, стоящих сегодня перед отраслью, - «советская» ментальность потребителей, техническое переоснащение систем жизнеобеспечения, повышение энергоэффективности систем и жилищного фонда, внедрение инноваций и привлечение инвестиций.

Как сообщал УНИАН, в конце октября 2012 года министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Близнюк высказал мнение, что рано или поздно тарифы на услуги ЖКХ необходимо будет поднимать, включая в них инвестиционную составляющую.

В середине октября крупнейший кредитор Украины - Международный валютный фонд - в очередной раз обратил внимание украинских властей на неэффективность политики поддержания искусственно заниженных цен на газ и тепло для населения, предложив повысить тарифы с одновременным увеличением адресной помощи малоимущим. Эксперты МВФ отмечали, что практика продажи газа по заниженным ценам приводит к разбалансировке финансового состояния государственного энергохолдинга «Нафтогаз Украины», который 2011 год завершил с расходами в размере 135 млрд грн при доходах в 114 млрд грн.

Однако вице-премьер Сергей Тигипко в комментарии УНИАН заявил, что правительство Украины не готово прислушаться к рекомендациям Международного валютного фонда.