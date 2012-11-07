В Житомире с целью экономии отключат горячую воду

В Житомире с целью экономии средств приостановят горячее водоснабжение жителям города.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение сегодня принято на заседании исполкома Житомирского городского совета.

Подачу горячей воды в жилые дома Житомира приостановят на днях до наступления морозов и возобновят его, когда ночью температура упадет хотя бы до минус 5 градусов.

Такое решение городской власти связано с необходимостью экономить расходы на энергоносители.

Ограничение горячего водоснабжения позволит энергетикам сохранить теплоснабжение жилых домов и социальной сферы города, уменьшив таким образом потребление газа.

С наступлением морозов горячее водоснабжение власти Житомира обещают возобновить.

Как сообщили УНИАН в управлении экономики Житомирской облгосадминистрации, задолженность за потребленный природный газ в целом по Житомирской области (с учетом долгов предыдущих лет) на начало ноября превышает 250 млн. грн, в том числе теплоснабжающих предприятий перед НАК «Нафтогаз Украины» – 136,0 млн. грн (54,8% общего долга), населения – 7,2 млн. грн (2,9%), учреждений и организаций, финансируемых из государственного бюджета, – 3,9 млн. грн (1,6%).

К началу ноября этого года в области насчитывалось 113 должников, которые не рассчитались за потребленный природный газ, из них от газоснабжения отключено 39 (34,5%).

Горячую воду жителям Житомира начали подавать с началом нового отопительного сезона, 25 октября, по графику.

Горячее водоснабжение в Житомире подается жителям 245 многоэтажек.