Кабмин включил представителей работодателей в комиссию по конкурсу на ЖКУ

Кабинет министров Украины своим постановлением №1025 от 7 ноября 2012 года включил представителей объединений работодателей в состав комиссии, проводящей конкурс по предоставлению жилищно-коммунальных услуг.

Текст постановления обнародован на правительственном портале.

Документом вносятся изменения в пункт 4 Порядка проведения конкурса по предоставлению жилищно-коммунальных услуг. Изменениями расширяется состав комиссии, которая определяет исполнителя жилищно-коммунальных услуг, право на предоставление которых определяется на конкурсных основах.

В частности, в состав комиссии, кроме представителей организатора конкурса, органов местного самоуправления, органов исполнительной власти, предприятий ЖКХ, представителей территориального органа специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти в сфере защиты прав потребителей (по их согласию) и потребителей, которые не позднее чем за три дня до окончания срока предоставления конкурсных предложений предоставили свое согласие быть членами конкурсной комиссии, входят и представители объединений организаций работодателей в сфере ЖКХ, которые присоединились к Отраслевому соглашению в сфере ЖКХ.