Госфонд молодежного строительства заключил первые соглашения по льготному кредитованию ОСМД

Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству 9 ноября в Донецке заключил первые соглашения о предоставлении льготных кредитов объединениям совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) на общую сумму 750 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фонда.

В частности, два кредитных соглашения были заключены между Донецким региональным управлением фонда и ОСМД «Горняк-2» и Ассоциацией владельцев жилых домов «Созвездие».

«Сегодня впервые в Украине подписаны договоры о льготном кредитовании юрлиц для проведения реконструкции и ремонтов объектов ЖКХ... На следующей неделе фонд заключит подобные соглашения еще с шестью ОСМД на Волыни», - сказал председатель правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Леонид Рысухин.

Как сообщил присутствовавший на подписании директор Донецкого регионального управления Фонда Вадим Кашицын, с помощью льготных кредитных средств Ассоциация владельцев жилых домов «Созвездие» из г. Макеевка Донецкой области сможет восстановить диспетчеризацию 36 лифтов и отремонтировать системы отопления и водоснабжения. ОСМД «Горняк-2» из г. Кировского Донецкой области благодаря полученным средствам проведет работы по герметизации панельных швов жилого дома.

Как сообщал УНИАН, Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству принял 39 заявок на общую сумму 83,4 млн грн на получение льготных кредитов для проведения реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства.

В июле 2012 года Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству начал прием заявок на получение льготных бюджетных кредитов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Государственным бюджетом 2012 года на выдачу льготных кредитов в сфере ЖКХ предусмотрено 40 млн грн.

Льготный кредит предоставляется сроком до 10 лет с возможностью досрочного погашения. Размер кредитной ставки составляет 3% годовых. Возврат тела кредита начинается через год, а процентов - через 3 месяца со дня зачисления средств.

31 мая 2012 года Кабмин принял постановление № 599 «Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для льготного кредитования юридических лиц, в том числе объединений совладельцев многоквартирных домов, для проведения реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства».

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